Greve geral movimenta o centro de Franca

Na manhã de ontem, a greve geral programada desde o inicio do mês, começou com manifestações logo cedo. No terminal central de ônibus “Ayrton Senna” recebeu manifestantes com intuito de paralisar o transporte coletivo, alguns trabalhadores decidiram andar a pé ou utilizar um transporte alternativo.

Os grupos liderados por sindicalistas entregaram panfletos e andaram com cartazes com intuito de orientar os trabalhadores sobre a greve. Estavam presentes sindicalistas da Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Os sindicalistas e francanos que apóiam a greve geral se dirigiram para o bairro Distrito Industrial com intuito de mobilizar mais trabalhadores para o ato. Na Avenida Rio Amazonas que dá caminho ao Distrito, carros ficaram congestionados no transito devido a manifestação.

Já os bancários mantiveram o ritmo de trabalho normal, apesar da convocação que aconteceu na última terça-feira, os bancos não fecharam as portas. No entanto, o sindicato dos bancários ainda se posiciona a favor da paralisação.

Enquanto que na área educacional, de acordo com Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), 53 instituições de educação estadual tiveram atividades interrompidas. Deste total, somente 12 escolas aderiram a greve geral.

Entretanto a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo explicou que, de acordo com, levantamento da manhã de ontem apontou que 99% das unidades seguiram em funcionamento. Das mais de 5 mil escolas, 49 tiveram atividades paralisadas ontem.

Ainda pela manhã, no Fórum Estadual, aconteceu a reunião de funcionários com vestimentas pretas e que também fizeram manifestações. No entanto, os funcionários não fecharam as vias.