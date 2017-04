Gostoso e saudável

Nesta sexta-feira, "Dia Mundial do Café", região comemora um dos principais produtos de sua agricultura e que é sinônino de qualidade

Nesta sexta-feira, dia 14 de abril, uma das bebidas favoritas dos brasileiros recebe o reconhecimento que merece. É comemorado o “Dia Mundial do Café”, bebida que garante muitos recursos aos municípios da região, que sempre apostaram no grão que plantado aqui é sinônimo de qualidade.

A chamada região da Alta Mogiana, da área ao entorno de Franca até a divisa com o estado de Minas Gerais, se destaca pela produção de cafés arábica em grande escala. A temperatura média de 20ºC facilita a cultura do café, mas seu solo arenoso necessita correções e adubações com mais freqüência que outras áreas produtoras.

A cultura do café foi introduzida nessa região há 200 anos. Ela se organiza em três subdivisões: Alta, Média e Baixa e tem até uma associação que representa produtores locais.

A grande maioria de suas fazendas compreende pequenas propriedades, que desfrutam de uma infra-estrutura excelente com acesso fácil a tecnologia, mão-de-obra qualificada, com boas rodovias que facilitam o transporte da produção. Uma das explicações da facilidade em produzir cafés finos.

Entre as cidades produtoras de café na região constam Franca, Altinópolis, Pedregulho, Patrocínio Paulista, Batatais, Itirapuã, Batatais, Buritizal, Cajuru, Cristais Paulista, Jeriquara, Nuporanga, Restinga, Ribeirão Corrente e Santo Antônio da Alegria.

Apesar de produzido em larga escala aqui na região e no Brasil, o café ainda é pouco consumido no país, mas faz muito bem para a saúde.

O consumo regular de café pode reduzir o risco de contrair cirrose hepática, câncer de fígado ou até mesmo insuficiência hepática. Os benefícios não param por ai ele também reduz o risco de cirrose alcoólica. Esses benefícios não se estendem às outras bebidas com cafeína ou chá.