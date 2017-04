Gilson de Souza cria o UGEA

Proposta do governo é equacionar os problemas com soluções reais com maior segurança a população

Passados os 100 dias de administração do prefeito Gilson de Souza, Franca começa a dar os primeiros passos dentro de uma lógica – de planejamento estratégico. Gilson de Souza (DEM) explica que a Unidade de Gestão de Assuntos Estratégicos (UGAE) buscará equacionar os problemas com soluções reais. Esse grupo será responsável por discutir toda estratégia de governo. “Sozinho você governa (acertando ou errando), mas com um grupo a ideia de acertar muito mais”, revelou Gilson.

Político escaldado, pois está na vida pública há quatro mandatos como deputados (5º renunciou para assumir a prefeitura de Franca) e vereador durante quase 10 anos, Gilson tem um diferencial dos demais colegas: não se abala por qualquer coisa – gosto de desafios e enfrentar os problemas em equipe.

Ele diz que ficou agradecido pelos secretários que assumiram e já deixaram o seu governo – eles cumpriram seu dever e deram sua contribuição e, agora precisamos alavancar. Com um semblante de homem aguerrido, o prefeito de Franca – considerado um ícone já que conseguiu ser eleito em cima de um dos maiores políticos da cidade (Sidnei Rocha, que se achava imbatível) trabalha com humildade em seu gabinete e busca o melhor para a cidade.

Sabedor de que o orçamento de Franca é um dos piores do Estado, Gilson diz que tentará desenvolver com sua equipe projetos que possam angariar recursos junto aos governos do Estado e Federal, evitando que sejam injetados dinheiro do Município em algumas obras. “Não tenho pretensão de aumentar impostos, mas buscar recursos com projetos embasados em prioridades será nossa brigada no Estado e no governo Federal”.

Sem polemizar questão da privatização das faculdades municipais, ele apenas explicou que não existe essa situação. “Reforçamos as bolsas aos alunos e o assunto está resolvido”.

Gilson de Souza falou a reportagem do jornal Diário da Franca de projetos para a Saúde, Educação, Esportes, enfim para a cidade já que é prefeito pela primeira vez. Acompanhe parte dessa entrevista.

Diário da Franca: Como foi que você encontrou a Prefeitura no início de 2017. E hoje como está essa situação, principalmente a questão financeira?