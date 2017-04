Funcionários de supermercado são feitos reféns em assalto

Padeiros foram amarrados e bandidos roubaram dinheiro que estava no cofre

A ação de bandidos em crimes de roubo deixaram funcionários de um supermercado e um psicóloga reféns de assaltantes em Franca. As ações criminosas foram praticadas na noite de segunda-feira e na madrugada de ontem, quando homens armados roubaram o dinheiro do cofre de um supermercado no Parque Progresso. Nenhum suspeito foi preso.

Bandidos armados invadiram um supermercado na madrugada de ontem, fizeram funcionários reféns e chegaram a arrombar um cofre, de onde levaram dinheiro. as vitimas foram amarradas e viveram momentos de terror nas mãos dos assaltantes.

Segundo a Polícia Militar, a invasão no supermercado no Parque Progresso aconteceu por volta das 4 da madrugada. Logo que entraram no estabelecimento, os bandidos renderam os padeiros que já haviam inicio o dia de trabalho.

Os dois funcionários foram amarrados e ficaram todo o tempo com ameaças dos assaltantes. Parte do bando chegou ao escritório do supermercado e com uma marreta conseguiram arrombar o cofre. Todo o dinheiro armazenado foi roubado, o valor levado pelos ladrões não foi revelado.

Logo depois da fuga dos marginais, os padeiros conseguiram se soltar das amarras e acionaram a Polícia Militar. As vítimas não souberam precisar a quantidade de ladrões que praticaram o roubo. A Polícia Civil vai continuar nas investigações e busca pistas que possam levar aos bandidos.

Levou o celular

Outra ação criminosa deixou um homem de 47 anos no prejuízo com o roubo de um telefone celular. O crime aconteceu no Jardim Tropical. A vítima relatou que falava ao celular, quando dois homens em uma moto se aproximaram e amados anunciaram o roubo. Sem poder evitar o crime, a vítima entregou o aparelho e os bandidos fugiram.