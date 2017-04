Francanos realizam encontro com Padre Eugenio

Neste próximo domingo, no dia 7 de maio, fiéis católicos se reúnem em mosteiro na cidade de São Paulo para missa da cura realizada pelo padre Eugenio Maria La Barbera. Cerca de cinquenta pessoas de Franca estão confirmadas para ir ao mosteiro “Regina Pacis”.

“Nós abrimos nosso mosteiro para as pessoas, iniciamos nossas orações e temos a missa de cura que normalmente acontece com pessoas que sentem dores, paralíticos, cegos e eles saem curados do local”, explica o padre.

O padre Eugenio também relata que fiéis vão em médicos e trazem de volta os exames pra confirmar que a enfermidade está curada e que a missa auxilia na cura do fiel. O padre também esclarece que a cura realizada em sua missa no mosteiro é um dom.

Milhares de pessoas se reúnem para a missa dos enfermos, celebrada todo primeiro domingo do mês (exceto em janeiro e julho), às 14h30, na Fraternidade Monástica dos Discípulos de Jesus, no Jardim Mirna, em São Paulo. O local existe desde 1997 e se tornou um ponto de peregrinação, atraindo fiéis em busca de cura para si ou para alguém próximo.

Várias pessoas de todas as partes do país se reúnem no mosteiro, o único objetivo é a busca da cura através da oração deste padre. Como os assentos da igreja não seriam suficientes para todos, um espaço coberto foi montado do lado de fora com cadeiras e um telão para que os fiéis pudessem acompanhar a celebração.

O lugar lembra um monastério europeu. Ocupa uma área ampla e arborizada de 53 mil. A missa segue estritamente a liturgia convencional, com folheto e orações comuns ao ritual da Igreja Católica.