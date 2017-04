Francana goleia o CAT em estreia na Série B

A Francana estreou com goleada no Campeonato Paulista, ao bater o Taquaritinga, por 4 a 1, fora de casa, neste domingo (9), pela Série B.

Com o resultado, a Veterana soma três pontos e lidera a competição ao lado da Inter de Bebedouro, XV de Jaú e Brasílis.

Apesar da vitória expressiva, a equipe comandada por Edson Niquinha, apresentou algumas deficiências na defesa em boas aéreas e problemas disciplinares. Dois jogadores acabaram expulsos infantilmente e só não prejudicaram a equipe porque deixaram o campo num momento que a Veterana já vencia o adversário por dois gols.

O Taquaritinga começou melhor a partida que já poderia ter feitos gols nos 10 primeiros minutos, quando a equipe da casa levava vantagem em boas áreas. Foram pelo menos três chance de gols para o rival. Mas no rpimeiro contra-ataque com qualidade, a Veterana abriu o marcador com o atacante Alex sofrendo pênalti ao entrar driblando na área do Taquaritinga. Na hola do chute, Alex foi derrubado e o pênalti anotado. O lateral esquerdo Fernando cobrou e abriu o placar aos 11 minutos. A Veterana ampliou aos 14 minutos com Bruno, que aproveitou rebote do goleiro após chute cruzado do volante Igor Boi. Em seguida, o volante da Francana Hugo deu um tapa no rosto de Landão e acabou expulso. Sorte dele é que o árbitro também expulsou o adversário que tentou revidar, criando um tumulto. Aos 33 minutos, Fernando disparou pela esquerda e bateu da entrada da área para fazer o terceiro gol da Veterana. Antes do final do primeiro tempo, o CAT quase diminuiu com o goleiro Aranha praticando boa defesa após um chute de longe por cobertura de Alex.

No segundo tempo, o que se viu foi um Taquaritinga pressionando e a Veterana se defendendo e buscando os contra-ataques. Aos 11 minutos, Aranha voltou a fazer defesa difícil após chute de longe de Pedro. Aps 12 minutos, a Francana efetuou boas trocas de passes e Vitinho saiu sozinho dentro da área para anotar o quarto gol da Francana. Aos 22 minutos, Bruno acabou expulso de forma infantil, por reclamação, deixando a Veterana com nove jogadores em campo. Três minutos depois, o Taquaritinga diminuiu com Alex, anotando de cabeça, confirmando a deficiência no setor defensivo da Francana. Em duas estocadas, a Francana ainda teve chance de ampliar com Igor Boi chutando em cima do goleiro após jogada individuar e em seguida foi Érica, que também ganhou de seu marcador, mas sofreu falta na entrada da área.

A Francana volta jogar pela Série B neste domingo (16) contra o Brasilis, de Água de Lindóia, no estádio Lanchão, às 10h.

FRANCANA

Aranha; Léo (Sávio), Gabriel, Ferrugem e Fernando; Hugo, Igor Boi, Wallace e Vitinho; Érik e Bruno. Técnico: Edson Niquinha.

TAQUARITINGA

Guilherme; Rodrigo, Liniker, Kauan e Jonas (Kainan); Landão; Giovani (Pedro); Pará (Vitor) e Cristiano; Alex e Bruno. Técnico Nei Silva.