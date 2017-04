Francana defende vice-liderança em Jaú

Veterana entra em campo para defender a vice-liderança do Grupo 2, com 6 pontos ganhos

A Francana enfrenta o XV de Jaú, neste domingo (30), às 10h, no estádio Zezinho Magalhães, pela quarta rodada da fase de classificação da Série B do Campeonato Paulista.

A Francana entra em campo, mesmo fora de casa, para defender a vice-liderança do Grupo 2, com 6 pontos ganhos. O XV de Jaú, com 3 pontos, busca o resultado positivo para se manter no G4.

A equipe esmeraldina comandada por Edson Niquinha vem embalada com uma vitória em casa contra o Amparo por 2 a 0 e terá todos os jogadores á sua disposição. Niquinha poderá até repetir o mesmo time da última rodada, mas poderá ter uma mudança que é no gol. Sérgio, recém-contratado, já treina com o elenco há uma semana e se diz pronto para jogar. Dessa forma, o goleiro Vitor Pollaco volta a ser reserva.

O clima na Veterana é de tranquilidade e um simples empate em Jaú seria muito bom para a equipe, que vem agradando ao torcedor. Inclusive, a torcida vem prestigiando a Veterana nas partidas no Lanchão. Nos dois jogos em casa, o time esmeraldino levou mais de 6 mil pessoas ao estádio, proporcionando uma renda de mais de R$ 60 mil ao clube.

Francana e Jaú são velhos conhecidos e são considerado os time grandes da Série B. os dois clubes já mediram forças pela elite do futebol paulista, entre 1978 e 1982. Neste período se enfrentaram dez vezes pelo Paulistão, com quatro vitórias da Francana, três do XV de Jaú e três empates. Cada clube marcou nove gols.

As duas equipes voltam a se enfrentam, oficialmente, depois de cinco anos. No último encontro, com gols de Bruno Amaral, Leandro e Pavão, a Francana venceu o XV por 3 a 0, em pleno estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela Série A3 do Campeonato Paulista de 2012, ano que o Galo foi rebaixado à quarta divisão do estadual. Em 2015, após péssimas administrações, a Francana seguiu o mesmo caminho, caindo para a Série B.

A Francana deve entrar em campo com: Pollaco (Sérgio); Léo, Ferrugem; Gabriel e Fernando; Igor Boi, Walace, Alemão e Vitinho; Érick e Sidão.