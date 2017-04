Franca quer repor ‘Programa Mais Médicos’

Cidade começou com 13 profissionais e atualmente conta com apenas cinco médicos na rede

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Franca foi uma das primeiras cidades a aderir o ‘Programa Mais Médicos’, mas apresenta atualmente um número deficitário de profissionais em relação ao quadro inicial.

O número de médicos contratados através do Programa na cidade chegou a ser de 13 profissionais. Atualmente trabalham na rede municipal apenas 5, segundo a gerente de apoio da ‘Atenção Básica’ da Secretária se Saúde de Franca, Caroline Gonçalves. “Primeiramente já solicitamos a reposição dos médicos que deixaram de atender pelo Programa em Franca. Depois vamos tentar ampliar o atendimento, e isso não é simples porque teria também de aumentar toda a equipe de atendimento e, isso enquadra na Lei de Responsabilidade Fiscal”, explicou Caroline.

“O prazo de trabalho dos médicos vai vencendo gradativamente e o tempo para troca do profissional é de cerca de 45 dias, acrescentou Caroline, que atendeu à reportagem nesta sexta-feira (28) em nome do Secretário de Saúde do município Rodolfo Moraes Silva.

Para aumentar novamente o número de médicos e posteriormente ampliar o atendimento, a Secretaria de Saúde de Franca quer aproveitar a aprovação da Resolução nesta quinta-feira (27), em Brasília, que prevê a contratação de profissionais cubanos, por meio de cooperação direta com Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com recursos próprios. A medida poderá ser adotada tanto pelas cidades que já fazem parte do Programa como para as que ainda não aderiram à iniciativa.

A resolução foi aprovada durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne gestores do governo federal, estados e municípios para a decisão e articulação conjunta de políticas de saúde.

Agora, o município ficará responsável por pagar a bolsa-formação dos médicos, além de moradia e alimentação. O Ministério da Saúde ficará responsável por elaborar uma minuta para auxiliar a prefeitura a realizar o trâmite, de acordo com a legislação municipal, e, assim, permitir a celebração do acordo com a OPAS.

Também ficou acertado que, por meio de ofício, todos os municípios que participam do Programa Mais Médicos serão informados das regras de permanência dos profissionais cubanos que, segundo contrato com a OPAS, é de três anos. As prefeituras que apoiarem judicialmente ações ferindo essa regra serão descredenciadas.