Franca Basquete espera adversário do playoff

O Franca Basquete espera de camarote seu adversário pelo playoff das quartas de final do NBB. Ao garantir classificação no G4 – terminou na terceira colocação – a equipe do técnico Helinho ficará pelo menos 20 dias só treinando para a próxima fase. O mesmo acontece com o Flamengo, o Mogi e o Brasília, que fecharam a fase regular da competição nacional no topo da tabela de classificação.

Helinho acredita que o período sem jogos será importante para o time. “Nesse jogo contra o Mogi tivemos que poupar Coelho que ainda sente sua lesão. Vamos recuperar totalmente alguns jogadores que estão machucados para entrar bem no playoff. Vamos trabalhar forte esperando nosso adversário que será das oitavas”, disse Helinho, feliz para campanha do time na competição. “Traçamos três objetivos e fomos conquistando passo a passo essa meta. Primeiro era a classificação entre os oito e depois passamos a sonhar com o G4. Agora é buscar algo mais nesse NBB”, destacou o treinador, sem falar em título.

Além de Coelho, o ala Dedé também se recupera de lesão e por isso jogou poucos minutos nas duas últimas partidas, contra o Campo Mourão e diante do Mogi. Contra o time paranaense, o ala jogou 18 minutos e anotou apenas 2 pontos. Já contra o Mogi, ele ficou em quadra 10 minutos e também fez somente 2 pontos.

As oitavas de final já começam nesta terça-feira (4). Todas as séries dos playoffs, incluindo a grande decisão, acontecerão em uma melhor de cinco jogos, sempre com a segunda, terceira e quinta partidas na casa de equipe de melhor campanha na fase de classificação.

A quinta colocação ficou com o Bauru, seguido por Paulistano (6º), Vitória (7º) e Pinheiros (8º) e os quatro times terão o mando de quadra na primeira fase dos playoffs. Os demais classificados são Vasco da Gama (9º), Campo Mourão Basquete (10º), Basquete Cearense (11º) e Macaé Basquete (12º).

Os playoffs terão início nesta terça-feira (04/04), com o primeiro jogo da série entre Pinheiros e Vasco, no Ginásio São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h30. Os outros confrontos serão: Bauru x Macaé, Paulistano x Basquete Cearense e Vitória x Campo Mourão.