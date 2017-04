Franca Basquete busca nova vitória em casa

O Franca Basquete volta a enfrentar o Paulistano nesta sexta-feira (28), às 19h30, no ginásio Pedrocão, pelo terceiro duelo das quartas de final do NBB. A série melhor de cinco jogos aponta empate por 1 a 1 prevalecendo o mando de quadra até o momento.

Tanto os francanos, quanto os paulistanos não vêm começando bem as partidas deixando suas torcidas apreensivas. Foi assim em São Paulo e em Franca. No primeiro duelo da série, o Paulistano conseguiu a virada com um desempenho espetacular no último quarto. Coincidentemente, o mesmo ocorreu no segundo confronto com o Franca só conseguindo deslanchar no último período da partida da última terça-feira. Curiosamente, As duas equipes anotaram o mesmo número de pontos no último quarto de jogo para vencer o rival. Em São Paulo, o Paulistano anotou 33 a 14. O Franca deu o troco jogando em casa ao marcar 33 a 19.

Agora, com a série empatada, o Franca Basquete terá a chance de assumir a liderança com mais uma partida ao lado de sua torcida, que sempre lota o Póli. E o retrospecto é animador. Em 15 partidas disputadas sem seu ginásio, a equipe conquistou 13 vitórias. A última derrotada da equipe do técnico Helinho no Pedrocão foi em dezembro e de lá para cá são 11 triunfos consecutivos em casa. “Sabemos da qualidade do Paulistano e precisamos tirar o volume de jogos de seus principais jogadores. Esperamos contar mais uma vez com nossa torcida que é decisiva quando jogamos em casa, principalmente na fase de playoffs”, disse o técnico francano.

O ala Isaac, destaque do time de Franca na última terça-feira com 18 pontos, também sabe que jogar com o apoio do torcedor é diferente. “Jogar no Pedrocão é sempre fantástico. A energia que a torcida nos passa é incrível e isso faz a diferença. Teremos mais um jogo em casa agora e o espírito tem que ser o mesmo. Espero que a torcida lote as arquibancadas e a gente faça nosso papel em quadra”, disse o ala.