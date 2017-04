Franca Basquete busca igualar playoff no Pedrocão

O Franca Basquete enfrenta o Paulistano nesta terça-feira (25), no ginásio Pedrocão, às 19h30, pelo segundo duelo do playoff das quartas de final do NBB.

A equipe comandada por Helinho busca empatar a série melhor de cinco partidas, após derrota no último sábado em São Paulo, por 80 a 65. O terceiro confronto entre as duas equipes está marcado para esta sexta-feira (28), também no ginásio Pedrocão, uma vez que a equipe francana realizou melhor campanha que o rival na fase regular do campeonato. Se necessário, o quarto jogo será em São Paulo e o quinto em Franca, em datas ainda a ser definidas.

Helinho espera que sua equipe não apresente queda de rendimento como ocorreu no segundo tempo na primeira partida. Após vencer os dois primeiros quartos de jogo com certa facilidade, os francanos possibilitaram a vira do time da Capital, com um péssimo período em que o Franca anotou apenas 14 pontos e o rival 33.

Para o segundo duelo, a torcida espera que o armador Henrique Coelho, sondado por agente internacional, apresente maior volume de jogo ajudando no rendimento geral de todo o time. Coelho está voltando de contusão e viu seu reserva, Alexey, se destacar em São Paulo com 11 pontos e sete assistências. Coelho ficou com cinco pontos e 3 assistências. O experiente César também não foi bem no primeiro duelo ao anotar apenas 4 pontos e assegurar apenas dois rebotes.

A diretoria acredita em um bom público nesta terça-feira e na força da torcida para empurrar o time à vitória para empatar a série que está 1 a 0 para a equipe de São Paulo. (NF)