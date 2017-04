Franca Basquete anuncia novo patrocinador hoje

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Após fechar a primeira fase do NBB na terceira colocação e garantir vaga aos playoffs quartas de final com antecedência, o Franca Basquete vai anunciar um novo patrocinador nesta terça-feira (18) em evento que será realizado no salão da Acif.

A diretoria não adiantou detalhes da parceria e se a nova empresa irá ser o patrocinador máster da equipe ou se será um apoio pontual na fase de playoff. O novo parceiro do clube deverá ser a Algar Telecon.

O Franca Basquete segue treinando à espera de seu adversário nas quartas da competição nacional, que sairá do duelo entre Paulistano e Basquete Cearense. A série válida pelas oitavas de final aponta empate por 2 a 2 e o quinto e decisivo jogo será nesta terça-feira, em São Paulo.

Helinho acredita que a equipe não irá perder o ritmo de jogo ao se classificar entre os quatro primeiros colocados, juntamente com o Flamengo, Mogi e Brasília. Por conta da façanha estas equipes vão ficar pelo menos 20 dias apenas treinando esperando a definição de seus adversários que estão disputando as oitavas de final.

Helinho diz que esse período sem jogo será importante para a recuperação total de alguns atletas que vinham sentindo lesão, caso do armador Henrique Coelho e do ala Dedé.

Nas quartas de final, o Franca terá a vantagem sobre o rival, podendo realizar três dos possíveis jogos da série melhor de cinco, em casa.