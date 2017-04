Fox News no banco dos réus

Lev Chaim*

Apesar de que muitos não acreditam em sexto sentido, o meu já dizia há muito tempo que havia algo de podre no canal a cabo norte-americano de televisão, Fox News. Os jornais holandeses deram grande destaque ao assunto, tal qual o ‘NRC Handelsblad’: “Intimidação sexual e cultura do medo na TV a cabo Fox News”. O canal que ajudou a eleger Donald Trump para presidente, acrescento eu.

Há alguns meses, o presidente do canal, Roger Ailes, teve que renunciar ao seu cargo naquela emissora devido às acusações de intimidações sexuais. A apresentadora Gretchen Carlson foi a primeira a iniciar um processo contra ele. Agora, foi a vez de Julie Roginsky, convidada habitual daquele canal, iniciar um processo contra a Fox, acusando-a de tentativa de coloca-la em descrédito após ela ter repudiado os avanços sexuais do chefão, Roger Ailes. Além do que, Julie não concordou com o seu patrão que exigia que ela colocasse em descrédito a colega Gretchen Carlson.

Resultado: Roger Ailes teve que ser demitido de seu cargo de presidente da emissora e foram iniciadas novas investigações. Desta vez, foi delatado um outro peixão da emissora pelos mesmos motivos: Bill O’Reilly, de 67 anos, apresentador do mais popular programa da emissora, The O’Relly Factor, com cerca de quatro milhões de telespectadores diários e uma renda de 446 milhões de dólares, entre 2014 e 2016.

De acordo com o jornal ‘The New York Times’, a Fox está tentando apagar este novo fogo com acordos prévios com cerca de cinco mulheres assediadas sexualmente por O’Reilly, no valor de 13 milhões de dólares, para que elas não abram a boca no processo judicial. E segundo ainda o jornal norte-americano, esses casos já vem acontecendo desde 2002 e mais mulheres estão com intenção de se juntar ao processo contra Roger Ailes e Bill O’Reilly.

Muitas dessas mulheres falaram anonimamente ao jornal norte-americano com medo de represálias em seus trabalhos. Segundo rumores, a direção da empresa estaria na escuta de telefonemas de seus empregados. Os patrões da Fox News também foram acusados de racismo, ao chamar seus empregados de raça negra com nomes pejorativos, entre eles, ‘homens que gostam de dar tabefes em mulheres’. Os primeiros sinais negativos para a emissora já estão aparecendo: vinte e uma marcas já deixaram de anunciar no programa de Bill O’Reilly.

Mas, ao contrário do chefão da empresa, que teve que deixar o seu cargo após as acusações na justiça de que ele teria molestado sexualmente cerca de 20 mulheres, O’ Reilly teve o seu contrato renovado com a Fox News, por um salário anual de 18 milhões de dólares. E segundo ainda o jornal ‘The New York Times’, a Fox estava ao par de todas essas informações sobre ele quando lhe renovou o contrato, entre elas a de intimidação verbal, sexual e por telefone. Se a justiça norte-americana comprovar tudo isto oficialmente, só resta um caminho ao telespectador e com um efeito avassalador para a emissora: desligar a Fox News para sempre.

*Lev Chaim é jornalista, colunista, publicista da FalaBrasil e trabalhou mais de 20 anos para a Radio Internacional da Holanda, país onde mora até hoje. Ele escreve todos os sábados para o Diário da Franca.