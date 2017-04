Final de semana está recheado de eventos

As áreas de literatura, música e teatro são as principais atrações para este fim de semana

Hoje, a Biblioteca Municipal de Franca “Américo Maciel de Castro Júnior”, realiza a 13ª edição do projeto ‘Degustação Literária’, organizado mensalmente pela biblioteca. O projeto “Degustação Literária” tem como intuito proporcionar um ambiente de estimulo à leitura, levando o leitor à reflexões e busca de novos conhecimentos sobre diversos autores.

O objetivo é tornar a biblioteca um local mais acessível, de conhecimento de todos para conversas e discussões de temas literários. E também terá discussões sobre as obras da escritora Nélida Pinon.

Nélida Pinon foi a primeira mulher eleita presidente da Academia Brasileira de Letras, exercendo as funções nos anos de 1996 e 1997. O evento também conta com a mediação da escritora francana Maria Luiza Salomão.

Já para animar o ambiente, o evento terá a participação especial do músico e professor da rede municipal Reinaldo Honório Toledo, com interpretações de canções da MPB.

No entanto, para quem gosta de samba, ainda hoje, às 20h, a Companhia Ilimitada & Monica Salmaso, realiza “Noel – Show Cênico Musical em Homenagem a Noel Rosa”. O espetáculo acontece no teatro do Sesi, na Avenida Santa Cruz, 2870 no Jardim Centenário.

O grupo usa instrumentos tradicionais e também não convencionais para o estilo como guitarra, teremim, teclado, clarone, pente, lixa e até roda de bicicleta. Além de canções o grupo também narra passagens da vida do sambista e a cantora Aracy de Almeida.

O espetáculo traz 17 das mais de 250 composições de Noel Rosa. Na rápida carreira de Noel, o artista compôs com vários parceiros, no repertório, estão releituras de preciosas canções conhecidas há muitas gerações.

Sobre o homenageado, durante a década de 1930, Noel Rosa tornou-se um compositor extremamente criativo e protagonizou uma carreira de sucesso, com mais de uma centena de composições, entre sambas e marchinhas.

Trabalhou com dezenas de parceiros. Foi nessa década de 30 que compôs os sucessos “Feitiço da Vila”, “Filosofia”, “Fita Amarela”, “Gago Apaixonado”, “O x do Problema”, “Palpite Infeliz” e “Pra que Mentir”.

Noel Rosa vendeu suas músicas para outros cantores, tornando-se conhecido no rádio, pelas vozes de cantores como Araci de Almeida, Mário Reis e Francisco Alves.