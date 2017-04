Feriado traz diferentes horários em estabelecimentos

No Dia do Trabalhador algumas atividades serão interrompidas e outras seguem normalmente

Nesta segunda-feira, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador, onde vários estabelecimentos comerciais, estaduais e municipais não abrem. As atividades voltam normalmente na terça-feira.

O Poupatempo fecha todos os postos do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, no entanto abre normalmente no dia seguinte. Quem precisar dos serviços de agendamento, consultas e muitas outras utilidades, podem obter informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP Serviços’.

Os usuários dos serviços do Poupatempo também podem recorrer ao atende virtual, o “Poupinha”, que está em testes no Portal do Poupatempo localizado no canto inferior direito, ou pelo Messenger, no Faceboook.

Enquanto o comércio, segundo a negociação entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Franca e o Sindicato do Comércio Varejista de Franca, as lojas associadas a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) fecham nesta segunda-feira.

Já o Franca Shopping, segundo o acordo com o Sindicato, as lojas e os quiosques estarão fechados no Dia do Trabalhador, enquanto que os setores de alimentação e lazer funcionam normalmente.

Já a Prefeitura junto das repartições públicas fecha, nesta segunda-feira e retomam as atividades na terça-feira.

Prefeitura informa que quatro unidades de saúde atenderão casos de emergência, Pronto-Socorro Álvaro Azzuz (adulto) na Avenida Chico Julio, 5.125. O Pronto-Socorro Majit Bachur Filho (infantil) na Rua Aluisio Pacheco Ferreira, 3.910. A UBDS Aeroporto I na Rua Doutor Cyro Eduardo Rosa Faleiros, 650. A UPA na Avenida Nelson Nogueira, 1.725.

Em regime de plantão, a Guarda Civil Municipal atende pelo telefone 3724-1088, assim como o Conselho Tutelar, pelo número 99965-1201. Já o Abrigo Provisório, na Avenida Dom Pedro II, 5.549, também estará de prontidão pelo contato 3703-0666.