Feriado de Tiradentes já movimenta a região

O feriado prolongado de Tiradentes vai movimentar as estradas da região de Franca. A partir da tarde desta quinta-feira o movimento deverá ser intenso nas estradas porque muita gente vai emendar o descanso e voltará ao trabalho somente na próxima segunda-feira.

As companhias integrantes do Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo implantam nesta quinta-feira (20) operações especiais para garantir maior conforto, segurança e agilidade aos usuários que vão viajar no fim de semana prolongado do feriado de Tiradentes.

As empresas que administram os 6,9 quilômetros de rodovias concedidas no Estado esperam aumento do fluxo entre 12h e 22h de quinta e entre 6h e 15h de sexta (21/4). Somente pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo devem circular aproximadamente 1,7 milhão de veículos.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) alerta sobre os cuidados a serem tomados em caso de neblina. O período de maior incidência de neblina já terminou, mas em algumas regiões do Estado, o fenômeno climático ainda tem sido observado com certa frequência, como por exemplo, no Sistema Anchieta-Imigrantes.

Quando a visibilidade for prejudicada, o motorista deve reduzir gradualmente a velocidade e manter aceso o farol baixo – tanto de dia quanto de noite. Por medida de segurança nunca se deve parar na pista ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

Em todas as rodovias concedidas haverá reforço no monitoramento, operação e manutenção dos equipamentos, como call box, câmeras de TV, painéis de mensagem, veículos de apoio e equipes técnicas.Também está previsto aumento no número de guinchos, ambulâncias e veículos operacionais em geral, além da implantação da operação “papa-fila” nos pedágios para agilizar a passagem nas cabines de cobrança manual, quando necessário.