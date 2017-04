Fábio Meirelles abre a Agrishow nesta segunda

A presidente da Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo – Fábio de Salles Meirelles, abre nesta segunda-feira, dia 1º de maio, a maior feira do agronegócio do país: a Agrishow. Autoridades de várias esferas da nossa União confirmaram presença na abertura da feira, que tem apoio da Abag – Asseira ociação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira.

Com um discurso de que “o homem do campo deve fazer sua parte”, Fábio Meirelles espera que a Agrishow possa atrair um público recordo este ano. São esperados 150 mil pessoas, provenientes de mais de 70 países. Mesmo com a situação econômica e política que o país atravessa, a Agrishow 2017 – 24ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação – promete surpreender.

Presidente da Agrishow pelo terceiro ano consecutivo, Fábio Meirelles revela que a feira é a mais importante do país e para o agronegócio da América Latina. A Feira reúne cerca de 800 marcas, que durante essa semana apresentarão uma série de novidades em máquinas, implementos agrícolas, sistemas de irrigação, acessórios, peças, e outros produtos, com o objetivo de elevar a produtividade do cultivo dos produtores rurais e, assim, reduzir custos com insumos, recursos naturais e hora trabalhada, aumentando a rentabilidade do agronegócio.

Nos últimos dias o espaço da Agrishow recebeu centenas de pessoas para sua montagem, já que a abertura acontece nesta segunda-feira, 1º de maio, às 10h, e terá a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi; prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; e do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. Na mesma data, está prevista a visita do prefeito de São Paulo, João Doria, a Agrishow.

Ocupando uma área de 440 mil m², a feira terá novidades, como a Arena do Conhecimento (ao lado da Praça Central), que será palco de apresentações de novas tecnologias, conhecimento e tendências, com o objetivo de levar informação relevante para o dia a dia e para os negócios dos profissionais do campo.