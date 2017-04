Expulsões já causam preocupação a Francana

A Francana teve dois jogadores expulsos no primeiro jogo da equipe na Série B do Campeonato Paulista e, todas elas por indisciplina regada de infantilidade. O comportamento dos jogadores já preocupa a comissão técnica da Veterana, que promete uma conversa com os atletas.

Na goleada sobre o Taquaritinga no último domingo (9), por 4 a 1,foram expulsos de campo o volante Hugo e o atacante Bruno. O árbitro relatou na súmula que o volante recebeu cartão amarelo por dar um tapa em um adversário. Naquele momento, a Francana vencia a partida por 2 a 0 e o jogador da Veterana poderia até ter sido expulso sozinho, mas por sorte, o árbitro também deu cartão vermelho ao jogador Landão, com em súmula que o referido jogador cuspiu como forma de revide.

Já Bruno, acabou excluído da partida por reclamar de uma falta e proferir palavras de baixo calão ao árbitro, segundo registrado na súmula. “Já conversamos com os jogadores e vamos ter uma nova conversa de maneira geral com todos. Entendemos que os atletas são jovens, mas precisam ter equilíbrio em campo para não prejudicar o time”, disse o treinador Edson Niquinha.

Sem poder contar com os dois jogadores que foram expulsos, Niquinha ainda espera pela recuperação do lateral Léo, que deixou o campo sentindo uma lesão. O outro lateral Raul, acabou liberado e não faz mais parte do elenco esmeraldino. O certo é a estreia do atacante Sidão, que vinha de lesão e foi poupado contra o CAT.