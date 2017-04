Exposição reúne ex-internos do Instituto Agrícola

Evento no próximo sábado marca o encontro em Batatais que contará com várias atrações

No próximo sábado (22), às 18h, no Espaço Cultural do Posto São Paulo, será inaugurada, a exposição sobre a memória do Instituto Agrícola de Menores de Batatais (IAMB). O evento é parte do VI Encontro de ex-internos do IAMB, com o lançamento do livro Memórias de um ex-interno, de Edvaldo Moreira Paim, e a leitura de Crônicas de um encontro histórico, de Francisco Chagas.

Exibição de vídeos documentais, rodas de conversa com amigos, familiares e ex-internos do IAMB e apresentação de filme relacionado ao tema fazem parte da exposição, que contextualiza algumas das principais experiências que o IAMB, depois IMB, implementou entre 1951 a 1971, data que marca o apogeu da instituição.

O evento apresenta, também, uma linha do tempo com registros de fatos ocorridos antes, durante e depois do período exposto. Alguns vídeos mostram um pouco do período em que a instituição se tornou Unidade Educacional 4/FEBEM, até setembro de 1983, ainda sob a direção do educador Hernani Albuquerque Parente.

“A exposição já esteve em cartaz em São Paulo e foi um sucesso. Em Batatais, cidade onde tudo aconteceu, tenho certeza que será ainda mais emocionante”, explica a curadora Sônia Parente.

Com a curadoria de Sonia Maria B. A. Parente (IPUSP), Carmen Silvia R. Taverna (NEHPSI/PUCCSP) e Gilberto Safra (IPUSP), a exposição ficará aberta de 22/04 a 06/05, de quinta-feira a sábado, das 18h às 22h, no Espaço Cultural do Posto São Paulo, localizado na avenida Dr. Oswaldo Scatena nº 749