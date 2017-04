Expoagro começará com curso de cafeicultura

Com a formalização de parceria com a Fundação Procafé, a Comissão Organizadora da 48ª Expoagro – Exposição Agropecuária de Franca definiu que o “Curso de Atualização em Cafeicultura na Alta Mogiana” será o primeiro evento técnico da exposição.

O curso acontecerá no dia 11 de maio de 2017, durante todo o dia, no Auditório “Fábio de Salles Meirelles”, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, e será coordenado pela equipe da Fundação Procafé.

Consta na programação abordagens técnicas envolvendo “Novas Cultivares”, “Formação de Mudas”, “Adubação do Cafeeiro”, “Implantação de Lavouras”, “Irrigação”, “Podas” e “Pós-Colheita”.

Os interessados em participar devem formalizar inscrições através do telefone (35) 3214-1411 ou pelo email rosiana@fundacaoprocafe.com.br, sendo os valores da inscrição de R$ 100,00 (inteira) ou R$ 50,00 (meia entrada para estudantes com carteirinha oficial).

Criada em 2001, a Fundação Procafé sucedeu e aperfeiçoou o mecanismo do programa, criado após a extinção do IBC – Instituto Brasileiro do Café. Porém, com maior atuação no Estado de Minas Gerais, especialmente no Sul de Minas Gerais- maior região produtora de café do País.

Nos mesmos moldes do Procafé original, a Fundação foi criada congregando Cooperativas, Sindicatos e Associações de cafeicultores, para assumir funções de apoio tecnológico à cafeicultura.

Leilões

Flávia Lancha, secretária Municipal de Desenvolvimento e presidente da Comissão Organizadora da Expoagro divulgou duas novidades no Calendário Oficial de atividades da feira. Serão realizados dois leilões virtuais, com transmissão via internet, envolvendo as raças Girolando e Gir Leiteiro.