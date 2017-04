A Polícia civil através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), esta a procura de pistas do homem que executou Júlio Cesar Barreto na noite de quarta-feira no Jardim Ângela Rosa.

Segundo a polícia, o homem que morava no Residencial Franca Polo Clube caminhava pela rua Ângela Rosa Scarabucci, quando dois homens qie estavam de moto passaram e efetuaram disparos.

Júlio Barreto foi alvejado com três disparos na região do peito. A vítima chegpu a ser socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Investigadores da delegacia especializada estão a procura de pistas dos ocupantes da moto e buscam saber a motivação do crime.

Familiares e amigos de Júlio Barreto deverão ser intimados a prestar depoimentos. Imagens de câmeras de segurança de residências e estabelecimentos comerciais próximo ao local do crime deverão ser analisadas.