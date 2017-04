Na manhã de ontem a Santa Casa e o Centro Universitário Municipal (Uni-FACEF) realizaram o evento de inauguração do Ambulatório Escola do Uni-FACEF e da Ala de Internação com 64 leitos.

A cerimônia de inauguração reuniu membros das diretorias do Uni-FACEF e Santa Casa representadas respectivamente pelo Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra (Reitor) e José Cândido Chimionato (presidente) e convidados como Gilson de Souza (prefeito de Franca ), Frank Sérgio Pereira (vice-prefeito de Franca).

Além do Senador Airton Sandoval, o Deputado Federal Adérmis Marini, secretário de Saúde Rodolfo Moraes, presidente da Câmara Municipal Marco Garcia. Também estavam presentes Vereadores de Franca, Onofre de Paula Trajano, diretor do Grupo Magazine Luiza e membro fundador do Hospital do Câncer.

Junto na cerimônia estavam o Prof. Dr. Frederico Alonso Sabino de Freitas que é Chefe de Depto. do Curso de Medicina do Uni-FACEF, a Profª Drª Melissa Franchini Bandos Pró Reitora Uni-FACEF, o Dr. Francisco Rocha, diretor médico do AME, entre outros.

Os projetos são de precedências de uma parceria entre o Centro Universitário Municipal de Franca e o Complexo Hospitalar que engloba a Santa Casa, Hospital do Coração e Hospital do Câncer.

O novo Ambulatório Escola é uma estrutura construída pelo Uni-FACEF, anexo ao Hospital do Coração, que tem como objetivo atender às demandas de ensino e pesquisa para os alunos do curso de Medicina da instituição. Os alunos serão acompanhados por um corpo clínico altamente especializado, além de servir à população com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Já a Ala de Internação com 64 leitos que também está anexa aos hospitais do Coração e Câncer, já havia sido construída pela Santa Casa, com recursos parlamentares e com doações da iniciativa privada e da população. No entanto, aguardava incentivo financeiro para colocá-la em funcionamento.