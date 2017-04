Estudantes vão cobrar investigação na Câmara

Dizem que mentira tem perna curta. Os desdobramentos do “Escândalo das Faculdades” vai provando isso dia após dia, conforme vão surgindo novas informações sobre o assunto. Após a notícia de que já se falava até em preço para as unidades de ensino de Franca, ontem mais vereadores confirmaram que o assunto chegou até a ser aventado em reunião que teria contado com a presença do prefeito Gilson de Souza (DEM).

O encontro teria ocorrido no mês passado do qual teriam participado a maioria dos vereadores. “Eu não participei, mas se não me engano 11 vereadores estiveram presentes”, contou o vereador Pastor Otávio Pinheiro (PTB). Ele falou que não compareceu porque foi no dia em que era velado o corpo de César Mamede, presidente do PTB de Franca, partido do qual faz parte.

Mamede foi velado no dia 27 de março, o que leva a crer que a reunião tenha ocorrido nesta data. Segundo Pinheiro, após o encontro vereadores comentaram o fato na Câmara. “Eu não falei nada na tribuna porque não estive presente, mas o que ouvi é que a questão tinha sido sugerida para viabilizar o hospital prometido pelo prefeito”.

O vereador, porém, garante que desde o início das conversas a esse respeito se posicionou contra qualquer troca das faculdades pelo hospital. “Fazer um sonho e causar um pesadelo não é certo”, afirmou ele, lembrando que a venda das faculdades poderia ocasionar desemprego e perda de qualidade do ensino.

Conforme divulgado pelo Diário, ventilou nos corredores do Legislativo e nas duas instituições que um grupo empresarial teria oferecido R$ 380 milhões pelo Centro Universitário Uni-Facef e pela Faculdade de Direito de Franca, mas as duas autarquias estariam avaliadas em pelo menos R$ 1 bilhão.