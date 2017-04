Escritório Rural recebe carro para atendimento

O Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Franca, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, recebeu um veículo que aumentará a qualidade do trabalho na região. A entrega foi feita ontem pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim e pelo coordenador de Assistência Técnica Integral (Cati), João Brunelli Junior, no Centro de Cana do Instituto Agronômico (IAC), em Ribeirão Preto.

A Secretaria mobilizou recursos para adquirir 50 novos automóveis que ampliarão as condições de atendimento aos produtores rurais paulistas. Os veículos foram adquiridos por meio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado.

A iniciativa é desenvolvida pelo governo paulista em parceria com o Banco Mundial, totalizando um investimento de R$ 3,135 milhões. Cada um dos 40 Escritórios de Desenvolvimento Rural do Estado receberá um veículo e os outros 10 serão utilizados pelos técnicos para apoiar as atividades realizadas na unidade central da Cati, em Campinas.

De acordo com o diretor do EDR, Pedro Cesar Barbosa Avelar, o veículo permitirá maior apoio nos projetos executados pela Pasta para desenvolvimento da agropecuária paulista, como o Microbacias II e o Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (Lupa).

“A aquisição dos veículos faz parte de um processo do Projeto Microbacias II de fortalecimento institucional que permitirá melhores condições de promover a assistência técnica e a extensão rural, atendendo de forma ágil e eficiente os produtores rurais”, destacou Brunelli.