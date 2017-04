Entre os melhores

Tite foi eleito o 22º melhor treinador do mundo pelo jornal francês “L’Equipe”, que divulgou nesta quarta (26) os nomes dos técnicos que ficaram entre a 21ª e a 30ª colocação do ranking, feito por 33 jornalistas da publicação.

O resultado deixa o técnico da seleção brasileira à frente de nomes consagrados como Louis van Gaal (ex-técnico da Holanda), Oscar Tabarez (técnico do Uruguai) e Rafael Benitez (atualmente no Newcastle).

No perfil de Tite feito pelo “L’Equipe”, o treinador é descrito como um admirador do futebol italiano que quer aprender sempre. O jornal também diz que Tite admira o treinador Carlo Ancelotti, comandante do Bayern de Munique, e afirma que o brasileiro é “quase desconhecido na Europa”.

A publicação elege anualmente os 50 melhores treinadores do mundo, mas divulga o ranking em parcelas de 10 nomes por dia.

Lembrado pela participação no 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari -que hoje treina o Guangzhou Evergrande, da China- também apareceu no ranking, na 41ª posição.

Ex-coordenador

“Dois anos intensos”. Foi desta forma que Gilmar Rinaldi definiu o período em que trabalhou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Coordenador de seleções na segunda passagem de Dunga pela entidade, entre 2014 e 2016, o ex-goleiro guarda com carinho os quase 700 dias em que comandou o futebol da CBF.

Rinaldi diz que pagou um preço “pela CBF”, “pelo 7 a 1” e “por algumas pessoas que não aceitavam o técnico escolhido”.

“Eu aprendi muito e acho que consegui colaborar com uma base de transição. Paguei um preço pela CBF, pela rejeição que tinha, pelo 7 a 1, e por algumas pessoas que não aceitavam o técnico escolhido… Mas foi um grande aprendizado. Eu fiz tudo o que podia fazer da melhor forma possível. Eu sairia depois da Copa de qualquer forma… No fim, saí antes, mas realizado pelo trabalho que fiz e pela estrutura que deixei”.

O ex-coordenador está satisfeito com os rumos que a Seleção tomou após as chegadas de Tite e Edu Gaspar. No entanto, acha que o torcedor brasileiro não deve ter memória curta. Para Rinaldi, a goleada da Alemanha na semifinal da Copa de 2014 não pode nunca ser esquecida.

“O 7 a 1 é uma coisa que as pessoas esquecem, mas não deveriam, porque os erros cometidos não devem ser repetidos. Então, é bom que nunca se esqueçam… Doeu muito e tem de continuar doendo, para que a gente não repita mais”.