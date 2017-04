Encerra hoje inscrições para Vestibular da Unesp

Termina hoje o prazo para as inscrições do Vestibular Meio de Ano 2017 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O cadastro deve ser realizado no site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo seletivo. O site é www.vunesp.com.br.

A Unesp já divulgou na sua página, no site vestibular.unesp.br e no site da Vunesp a lista dos beneficiados com isenção e redução de 50% da taxa. O valor da taxa integral é de R$ 170,00. Candidatos autodeclarados treineiros pagam metade do valor.

O processo seletivo da Unesp que acontece no meio deste ano, conta com 360 vagas disponíveis em 9 cursos. A oferta de cursos varia entre categorias e cidades que serão oferecidos os cursos de graduação.

Os cursos oferecidos pela Unesp neste exame são as Engenharias Agronômica (Ilha Solteira e Registro), Ambiental (Sorocaba), Aeronáutica (São João da Boa Vista), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

A aplicação da prova da primeira fase, conta com 90 questões de múltipla escolha, está prevista para 14 de maio, nas cidades de Bauru, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

O Vestibular Meio de Ano 2016 registrou 13.763 inscritos, sendo 5.259 treineiros. O curso mais disputado foi Engenharia de Produção, com 35,3 candidatos por vaga.

No Vestibular Meio de Ano 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Isso deve ampliar a proporção destes alunos nos cursos da Unesp. No Vestibular 2017, aplicado no segundo semestre de 2016, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 52,6%.