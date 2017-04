Empresa tem 27 dias para organizar a Expoagro

Envelopes foram abertos ontem e vencedora foi a “PRC Som e Luz”, com proposta de R$ 205 mil

A empresa vencedora da licitação para realizar a 48º Exposição Agropecuária de Franca (Expoagro) terá apenas 27 dias para organizar a Feira que terá início – parte de shows – em 18 de maio indo até o dia 28 do mesmo mês no Parque Fernando Costa. Mas a parte técnica da Feira será uma semana antes com início dia 12 de maio.

Esse tempo ainda fica menor levando em conta que os trabalhos propriamente ditos, deverão começar somente nesta segunda-feira (24), uma vez que esse final de semana faz parte de um feriado prolongado começando nesta sexta-feira (21) Dia de Tiradentes.

A abertura dos envelopes aconteceu nesta quinta-feira (20) no setor de finanças da Prefeitura Municipal. A empresa vencedora foi a “Paulo Roberto Cardoso – Eirelli”, com uma proposta de R$ 205 mil.

Concorreram outras duas empresas a “R de S Alves Eirelli” que apresentou a segunda melhor proposta no valor de R$ 175,5 mil, e a “J de O Souza Eventos”, com o valor de R$ 116 mil. Duas outras empresas chegaram a protocolar interesse na Festa, mas desistiram de concorrer à licitação. São elas: “Britto Produções” e “V W Estruturas Metálicas e Eventos”.

Paulo Roberto Cardoso, conhecido como Paulinho Paiakan, disse que não está sozinho e tem alguns parceiros para organizar o maior evento popular de Franca. “Sabemos que o tempo é curto, mas vamos trabalhar para organizar uma bela festa”, disse Paiakan, sem adiantar nenhum nome de artista que poderia vir à Feira.

A Secretária de Desenvolvimento da Prefeitura, Flávia Lancha, que presidiu a reunião, disse que a empresa tem condições de cumprir o prazo e realizar a Expoagro sem atropelos. “Sabemos que essas empresas que trabalham nesse ramo sabem o período que é realizado a Feira e têm condições de montar toda estrutura em poucos dias”, acredita a secretária.

Segundo o edital de licitação, a empresa vencedora terá a obrigação de realizar no mínimo 4 shows, sendo que um gratuito à população. O valor do ingresso terá de respeitar o valor de R$ 20,00.