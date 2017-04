Empresa entra com recurso e cancela licitação da Expoagro

A escolha da empresa que ficará responsável pela realização da Expoagro deste ano deveria ter sido conhecida na tarde de ontem, mas uma das empresas que concorrem a licitação entrou com um recurso e o procedimento foi adiado.

No total sete empresas concorrem a licitação da Expoagro 2017. Na tarde de ontem, por volta das 14h30, representantes das empresas se reuniram com a Secretaria de Desenvolvimento Flávia Lancha e com representantes da comissão de licitação da prefeitura.

Todos os envelopes das sete empresas foram entregues e uma das concorrentes acabou sendo desclassificada. A Toninho Botina entregou o envelope sem as exigências que constavam no edital publicado pela prefeitura.

A partir daí, seis empresas continuaram na disputa. Porém ,mais um impasse, a empresa Selt Serviços não apresentou o auto de vistoria técnica no Parque Fernando Costa. A determinação era uma das exigências da licitação.

Diante da situação, o representante da empresa, que não concordou com a decisão da comissão, decidiu entrar com um recurso. Diante da situação o procedimento foi adiado e os envelopes com as propostas só poderão ser abertos após a conclusão do julgamento do recurso.

Segundo a comissão, o julgamento do caso foi agendado para o dia 17 de abril e a divulgação da empresa ganhadora do processo será conhecida no dia 20 de abril.