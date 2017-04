Nesta sexta-feira, 7 de abril, é comemorado o “Dia Mundial da Saúde”. Dados recentes do IBGE (2017) mostram o significativo e acelerado envelhecimento da população brasileira, com a expectativa de vida podendo atingir os 80 anos em menos de uma década em alguns estados. Uma sociedade mais velha, necessita de mais cuidados com saúde, principalmente de forma preventiva.

“Muitas pessoas têm a percepção que ter saúde é não apresentar doenças, porém o conceito de saúde está muito além de não apresentar nenhuma dor ou desconforto. Saúde deveria ser encarada sob a ótica da prevenção e não somente de tratamento. A saúde está ligada ao bem-estar físico e mental de forma geral e associada a atividade e participação efetiva da pessoa no seu entorno, considerando o trabalho, lazer, entre outros”, afirma o fisioterapeuta Regis Severo.

A negligência com a saúde pode trazer complicações imediatas, mas, por outro lado, vai nos colocando desafios por questões que vão se manifestando aos poucos, ao longo do tempo. É preciso prestar atenção e adotar hábitos saudáveis, que caibam na rotina, no dia a dia e considerar seriamente a prática de exercícios físicos, o que previne problemas e ajuda muito a aumentar a disposição e melhorar a qualidade de vida.

O tema da campanha do Dia Mundial da Saúde deste ano, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é a depressão. “A depressão é um distúrbio crônico (diferente da tristeza ocasional) caracterizado pela alteração do humor, capaz de causar inúmeros sintomas, sendo os mais conhecidos a profunda e prolongada tristeza, visão negativa e pessimista da vida, sentimento de desamparo e baixa autoestima”, declara Caruline Correa, psicóloga.

Atualmente, existem estudos que relacionam a melhora no bem-estar e na qualidade de vida de pacientes que adotaram a prática de atividades físicas na sua rotina de tratamento. Conforme Caruline “A atividade física está associada com a melhora do bem-estar, gerando sentimentos positivos que contrariam o humor negativo gerado pela depressão, ajudando as pessoas a sentirem-se melhores”.