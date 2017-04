DESENHAR O TRABALHO

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Cada vez mais, a definição das características essenciais de um trabalho não está apenas nas mãos da empresa. Tem sido oferecida aos colaboradores a oportunidade de reconfigurar suas atividades, para que se encaixem melhor a seus interesses e talentos.

Por trás dessa tendência, está o conceito de job crafting (algo como “emprego feito à mão”), um conjunto de técnicas que ajuda os profissionais a reconfigurar os elementos fundamentais de sua função. A possibilidade de desenhar suas atividades aumenta a satisfação e a criatividade das pessoas no trabalho.

Os especialistas explicam que há três maneiras de realizar o job crafting: i) definir as atividades que fazem parte do trabalho; ii) reestruturar os relacionamentos; iii) e, reformular a forma como as tarefas e os relacionamentos são vistos.

Mesmo algumas mudanças pontuais podem fazer grande diferença, destacando, porém, que os melhores resultados são obtidos quando essas três dimensões são contempladas no processo.

Para isso, o mais importante é revisar as tarefas que integram o dia a dia para que se encaixem melhor aos valores, aos pontos fortes e àquilo que desperta a paixão do funcionário. Esse percurso costuma ser revelador, abrindo novas oportunidades.

Para as pessoas, deixa-as mais motivadas e satisfeitas. Para as empresas, contribui para promover a criatividade e a inovação. Afinal, é mais difícil para uma companhia se tornar, ou mesmo se manter inovadora se os colaboradores trabalham em desacordo com seus talentos e preferencias.

As empresas tendem a ter estruturas burocráticas focadas na ordem e na coerência. Por isso, seu movimento inercial será sempre o de se prender ao estabelecido. A melhor aposta contra isso parece ser o job crafting, ou seja, permitir que os talentos sejam incentivados.