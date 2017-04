Dermatologista explica sobre alergia ao chocolate

Com a chegada da Páscoa o consumo de chocolate aumenta com bombons, ovos de chocolate, entre outros produtos. No entanto, nem todos podem consumir os produtos que são expostos nos estabelecimentos alimentícios, alguns consumidores possuem certas restrições.

Alguns consumidores deixam de apreciar ovos de chocolate devido alergias. A médica dermatologista, Lívia Mendes Sabia, explica que é raro esse tipo de alergia, no entanto, o que é comum é a alergia aos componentes do chocolate.

“O que ocorre, geralmente, é uma alergia ou intolerância aos aditivos do chocolate como leite, a maioria dos ovos de páscoa leva leite em sua composição, amendoim, nozes, castanhas, trigo e glúten”, disse a médica.

Outros produtos alergênicos que mostram aumento no consumo nesta Páscoa, são ovos, crustáceos e peixe. Geralmente, o aumento ocorre por conta da abstinência de carne durante a quaresma.

De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai), as reações alimentares adversas por leite, ovo, amendoim, crustáceos e peixe computam em 85%. Ao lado do camarão, o leite bovino é o maior causador de alergias alimentares no Brasil, de acordo com pesquisas.

Presente em quase todos os ovos de chocolate e em muitas receitas de Páscoa, o alimento já provoca quadros alérgicos em mais de 350 mil crianças brasileiras, conforme dados da Asbai.

A médica também orienta sobre medidas a serem tomadas com indivíduos que são alérgicos e acidentalmente consomem esse tipo de alimento. Ligia diz que é importante estar ciente dos componentes descritos no rotulo da embalagem e evitar ao máximo o consumo.