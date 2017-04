DEIXE A CRISE PARA OS OUTROS

O sinal de macroeconomia, que já tinha amarelado no ano passado, ficou vermelho. A sensação geral é a de que o processo recessivo ainda vai piorar e pode durar mais do que o imaginado. Como rompê-lo? O estímulo à demanda não foi freado na hora certa, em 2009, e agora parece que só o ajuste fiscal salva – mas, se for exagerado, fará mal.

As melhores chances de encurtar a crise parecem estar com as empresas, uma vez que a macroeconomia responde à microeconomia. Muitas estão paralisadas, é verdade, tomadas pelo noticiário e por um pessimismo sem fim. Outras só sabem cortar custos e correm o risco de fazer cortes que terão impacto muito negativo mais adiante, quando a economia melhorar. Mas, se todas sofrem ameaças reais, pelos atrasos e inadimplência nas contas a receber, pela queda nas vendas, pela redução nos investimentos, o que podem fazer?

Há empresas que estão fazendo. Não esqueceram que 210 milhões de brasileiros continuam a consumir e que há segmentos menos atingidos e acreditam que a renda voltará a crescer.

Elas vêm se mobilizando contra a crise para esquecer, agora ou mais tarde, pois a atual crise pode realmente comprometer a sobrevivência de empresas no longo prazo – se não for bem encaminhada; o fenômeno precisa ser visto de modo menos uniforme e linear no que se refere à maneira como as empresas estão sendo atingidas por ele; há um leque de medidas gerenciais a adotar para reduzir, e até neutralizar, os potenciais danos da crise a um negócio; as iniciativas de empresas de variados segmentos, portes, níveis de maturidade e regiões do Brasil podem servir de inspiração para soluções em seu negócio.

Portanto, continuar investindo é medida que se impõe de forma imprescindível à continuidade dos empreendimentos.