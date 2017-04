De volta, Francana começa luta na Série B

Depois de ser rebaixada para a quarta divisão do futebol paulista em 2015 e ficar 2016 licenciada da FPF – Federação Paulista de Futebol – na última temporada, a Associação Atlética Francana busca recomeçar sua história.

Após conhecer o sucesso e disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista no final da década de 70 e início dos anos 80, a Veterana estreia na Série B, neste domingo (9), às 10h, contra o Taquaritinga, fora de casa. Para essa temporada, os clubes podem inscrever apenas jogadores sub-23 o que deixa as agremiações sem poder contratar medalhões como nos anos anteriores. Com isso, os clubes não tem como usar a imagens de jogadores conhecidos para incrementar seu departamento de marketing. Mesmo assim, tramita na Justiça do Trabalho uma ação para que a decisão da Federação seja revogada e que as agremiações voltem a ter o direito de contratar jogadores acima do limite imposto pelo regulamento da competição.

A Francana realizou uma pré-temporada de mais de um mês e nesse período disputou três jogos-treinos e um amistoso. A equipe comandada pelo técnico Edson Niquinha, também ex-jogador da própria Veterana, venceu os três primeiros testes, mas perdeu o quarto contra o Uberaba, por 2 a 0, no Lanchão. “O ideal seria ter disputado mais amistosos para avaliar melhor os jogadores, mas foi proveitoso para termos uma ideia do grupo. Mas o entrosamento virá mesmo com o decorrer do campeonato”, disse o técnico.

Mesmo assim, o técnico esmeraldino acredita numa boa partida contra o Taquaritinga. “A expectativa é boa para a estreia dentro das dificuldades que tivemos ao longo dos treinamentos com avaliação de muitos jogadores. Esperamos que a torcida tenha paciência nesse início e apõe bastante nossa equipe”, pede Niquinha.

Em relação ao amistoso que a Veterana disputou perante sua torcida contra o Uberaba, Niquinha promoveu duas alterações. Voltam ao time o lateral esquerdo Leo, que estava lesionado, na vaga de Raul, que ainda se recupera de contusão; e o volante Igor Boi, que entrou no segundo tempo diante do Uberaba. O atacante Sidão, que também estava lesionado, treinou entre os reservas na sexta-feira, mas será poupado na partida deste domingo.

A Francana jogará com: AQranha; Léo, Ferrugem, Gabriel e Fernando; Hugo, Walace, Igor Boi e Vitinho; Éric e Bruno.