De olho na França

O mundo acompanha com expectativa a mais uma importante eleição. Dentro de dez dias, o candidato centrista independente Emmanuel Macron e a direitista Marine Le Pen decidirão nas urnas quem vai governar a França. Os dois não disputaram as eleições pelos tradicionais partidos franceses que desde o pós-guerra se alternam no poder. Derrotados nas urnas, entretanto, tanto o Partido Socialista quanto os Republicanos declararam de imediato seu apoio a Macron, como forma de impedir que a direita radical chegue ao poder em um momento particularmente delicado para a Europa.

A eleição francesa é uma das mais importantes do ano e será vital para definir o futuro da Europa cada vez mais dividida. Enquanto Macron defende uma maior integração entre os países membros da União Europeia, Le Pen quer convocar um plebiscito para deixar o bloco econômico, como foi feito, por exemplo, no Reino Unido. A saída da França praticamente desmantelaria a UE.

O francês também vive um sentimento de desilusão com a política, sem perspectivas com os socialistas do governo e com os escândalos de corrupção do partido conservador. Às vésperas da votação, segundo a imprensa francesa, 31% dos eleitores ainda estavam indecisos, fato raro em um país altamente politizado. A corrida presidencial tinha 11 candidatos dos quais também se destacavam o esquerdista Mélenchon e o conservador Fillon, mas que tiveram votação abaixo do esperado. Este último foi considerado o favorito à disputa da presidência nos últimos meses, mas seu prestígio foi por água abaixo quando um jornal satírico descobriu que ele havia contratado a mulher para um cargo público que ela nunca exerceu.

A violência e a onda de atentados registrada na Europa nos últimos meses podem alterar as previsões para o segundo turno. Embora as pesquisas apontem uma vitória relativamente tranquila de Macron, nada impede que um atentado de grandes proporções, que cause comoção nacional, vire o jogo a favor da candidata da Frente Nacional que se identifica com a xenofobia e o preconceito contra os imigrantes, principalmente muçulmanos.