Corte de verba pode fechar a Liga Francana

A Liga Francana Amadora de Futebol comemora neste ano 90 anos de serviços prestados ao esporte de Franca, mas pode sofrer um duro golpe.

Isso porque a nova administração da Prefeitura comunicou que o convênio que existia entre o poder público e a entidade não será renovado nos moldes anteriores. Além disso, a Prefeitura, através da FEAC – Fundação de Esporte, Arte e Cultura – também retirou algumas competições que eram realizadas pela Liga, prometendo realizar o Campeonato Varzeano da cidade com estrutura própria.

A atitude da Prefeitura vem causando polêmica na cidade, uma vez que a decisão soa como retaliação política, uma vez que o presidente da entidade, Eurípedes Gonçalves Filho, declarou seu apoio a um outro candidato a prefeito. “Acredito que é uma retaliação política. As eleições passaram e o assunto não foi esquecido. Mas naquele momento eu não poderia agir diferente, já que a administração passada tinha uma parceria com a gente. A Liga sempre serviu a Prefeitura também em outras modalidades com repasse de recursos e agora não está tendo o respeito que merece. É uma entidade de 90 anos que está prestes a fechar as portas”, disse Eurípedes Gonçalves, lembrado que a Liga é reconhecida no Estado inteiro, sendo bicampeã representando Franca no Campeonato de Ligas da FPF – Federação Paulista de Futebol.

Sem os recursos da Prefeitura, a Liga Francana deverá promover somente o Campeonato Varzeano para Veteranos, utilizando uma verba destinada pela Câmara Municipal no valor de R$ 40 mil, cota única.

A Feac ficará encarregada do Projeto Futuro (provavelmente todas categorias), Varzeano, Futebol Feminino e também voltará a gerenciar os campos da cidade, como do Santa Terezinha, Aeroporto, Vila São Sebastião, Noêmia e Brasilândia. Todos esses locais estão abandonados deste o primeiro dia de janeiro.

Em 2016 a Liga Francana de Futebol Amador recebeu R$ 376 mil e o então diretor de esportes da Feac à época. Mateus Caetano, disse à reportagem que está surpreso com a decisão da atual administração. “O papel da Liga era primordial dentro do sistema de toda cidade que sonha em ter pessoas comprometidas igual as da Liga Francana Amadora. Esse valor era para manutenção dos campos, atender crianças nas escolinhas, um valor era usado para fazer os campeonatos. E sempre houve a contrapartida com os campos sempre organizados para os campeonatos e uso da população”, lembrou Mateus.