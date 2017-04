Conjunto habitacional é entregue em Patrocínio

O governador Geraldo Alckmin esteve na última sexta-feira inaugurando obras na região de Franca. Em Patrocínio Paulista foram 206 casas do programa “Morar Bem, Viver Melhor”, sorteadas em meio a aplausos e muita festa. Não faltaram políticos de toda a região, incluindo, o deputado federal Adérmis Marini (PSDB) e o senador Airton Sandoval (PMDB).

As moradias são do Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C e o evento foi realizado no Centro de Lazer Marumbé, em Patrocínio Paulista. “São casas para quem não tem, para famílias de menor renda, idosos e famílias com pessoas com deficiência têm prioridade”, comentou Alckmin, destacando unidades em obras na região. “Temos 2.800 casas em obras na região, isso gera bastante emprego”, disse.

O conjunto, que foi construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), tem unidades de dois dormitórios, com 56,67 m² de área construída, sala, cozinha e banheiro. O prazo de financiamento das moradias será de até 25 anos e as prestações receberão subsídio do Governo do Estado, sendo calculadas de acordo com a renda familiar. Quem ganha até três salários mínimos vai desembolsar até 15% dos vencimentos.

O conjunto, segundo o governo, incorpora as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade da Secretaria de Estado da Habitação e foi entregue com infraestrutura completa, pavimentação asfáltica, redes de esgoto e ligações domiciliares, drenagem, rede elétrica, guias e sarjetas.

As casas têm piso cerâmico e laje de forro de concreto, azulejos nas áreas úmidas, esquadrias de ferro, estrutura metálica para cobertura, muros de arrimo, muretas de divisa e sistema de aquecimento solar para água do chuveiro instalado. O investimento na obra é de R$ 22,7 milhões.