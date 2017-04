Compras que valem ouro

Amanhã a Associação do Comércio e Indústria de Franca (Acif) lança a tradicional campanha “Sonhos que valem ouro”. A premiação é tradição na cidade e anualmente premia consumidores, lojistas e vendedores de Franca e Região.

A ação chega com uma novidade que é um novo formato, que possibilita a abrangência de quatro regiões comerciais, incluindo cidades vizinhas, em seus dois primeiros sorteios e propõe prêmios em barra de ouro, viagens, vale-compras e um Jeep Renegade.

De acordo com o gerente de negócios da Acif, Wanderley Olivon Junior, o intuito da campanha é criar incentivo comercial em tempos de crise, com finalidade de fazer as vendas crescer junto ao comércio de Franca.

“A campanha ‘Sonhos que valem ouro’ é uma iniciativa da ACIF para que o varejo francano junte-se em torno de um objetivo maior e comum. Em uma época de crise econômica, como a atual, é preciso criar incentivos para atrair os consumidores e ampliar as vendas”, disse o gerente.

O objetivo é reunir francanos e ter um público maior em comparação ao ano passado. “É muito importante que todos participem. Buscaremos sempre, ao lado do empresário, desenvolver soluções para alavancar as vendas e fomentar o comércio de Franca e região”, completa Olivon.

A campanha acontece em três etapas, a primeira será o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, a partir do dia 20 deste mês, que irá sortear quatro consumidores, quatro lojistas e quatro vendedores de diferentes regiões da cidade. Os prêmios serão, respectivamente, R$ 10 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil em certificados em barras de ouro.

Já a segunda campanha abrange o Dia dos Pais e o Dia das Crianças, que irá sortear quatro vouchers de R$ 5 mil em viagens mais R$ 1 mil em vales-compras para o consumidor, R$ 1,5 mil para o lojista e R$ 1 mil para o vendedor, sendo os dois últimos em certificados em barras de ouro.

A última etapa irá contar apenas com um sorteio que vai premiar o consumidor com um Jeep Renegade 0 Km, o lojista com R$ 5 mil e o vendedor com R$ 3 mil, também em certificados em barras de ouro.

Os lojistas que tem interesse em adquirir os kits da campanha, que contam com cupons, urnas e pôsteres, devem entrar em contato com o setor comercial da ACIF através do telefone 3711-1721 ou do e-mail comercial@acifranca.com.br. Caso preferir, também pode ir pessoalmente a sede da Acif na Rua Monsenhor Rosa, 1940 no Centro.