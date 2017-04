Começa a Campanha do Agasalho 2017

Com o slogan ‘Doação Aquece o Coração’, já está nas ruas mais uma Campanha do Agasalho, iniciativa do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e Secretaria de Ação Social em parceria com vários segmentos da comunidade. De acordo com a primeira-dama de Franca e presidente do Fussol Maria Aparecida de Souza, a mobilização vai continuar pelos próximos 45 dias.

Ela lembrou a importância de cada pessoa dedicar atenção especial à causa, dentro das possibilidades de cada um, doando roupas e cobertores em bom estado que serão destinados às entidades assistenciais da cidade e pessoas carentes.

Mais de 100 locais se propuseram a receber os donativos e o Fussol disponibilizou, para cada um deles, as caixas de papelão identificadas com o cartaz da campanha. Entre os pontos de coleta estão 45 escolas municipais, 50 empresas particulares e várias repartições públicas. Empresas e pessoas físicas que queiram contribuir com a campanha podem se juntar ao Fussol, disponibilizando espaços para colocação das caixas de coleta das doações.

O diretor do Fussol Alexandre Alonso informa aos responsáveis pelos pontos de coleta que, à medida que as caixas fiquem cheias, solicitem novas caixas pelos fones 3711 9311 ou 3711 9235.

As doações recebidas serão armazenadas na Secretaria de Ação Social para, ao final da campanha, serem selecionadas e distribuídas para as entidades, de acordo com as necessidades e carências específicas de cada uma.