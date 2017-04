Combate ao mosquito

Não é de agora que se tem acentuados os problemas com as doenças transmitidas por mosquitos. Desde 2015, médicos e a comunidade científica do Brasil encontraram um problemão pela frente quando apareceram os primeiros casos de microcefalia nos Estados do Nordeste. Surgiram inúmeros registros de uma só vez de uma doença relativamente rara. Em pouco tempo, graças à observação e pesquisa de médicos envolvidos diretamente com os casos, fez-se a relação entre a doença, que acometia os bebês, e o vírus zika, que havia chegado da África e estava se espalhando rapidamente por aquela região do país.

Ocorre que os pesquisadores sabiam que nos países onde haviam sido registradas epidemias de zika, casos de microcefalia eram raríssimos ou inexistentes. Recentemente, cientistas descobriram que é grande a possibilidade de pessoas expostas ao vírus da dengue sofrerem infecções de zika mais fortes e rápidas. Aí estaria a explicação para os casos de microcefalia, pois as populações afetadas pelo zika já haviam convivido com epidemias de dengue anteriormente. Como em todo território nacional o vírus da dengue circula praticamente sem controle, essa possibilidade é altamente preocupante.

É nesse contexto que chega uma notícia alentadora que pode, a médio prazo, trazer alívio para as populações afetadas pelas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti – dengue, zika e chikungunya. O homem mais rico do mundo, com um patrimônio estimado em 29,5 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, está doando dinheiro para combater o mosquito. O fundador da Microsoft, Bill Gates, revelou que fechou um acordo com o governo e entidades dos Estados Unidos no ano passado, para destinar 18 milhões de dólares para modificar geneticamente os mosquitos, tornando-os estéreis. O trabalho dos pesquisadores está relativamente adiantado e é realizado em Antioquia, na Colômbia, nos subúrbios do Rio de Janeiro e na Indonésia. Essa fase da pesquisa ocorre depois que cientistas obtiveram resultados positivos no Vietnã e em outros países com clima tropical. Os funcionários da Gates Foundation acreditam que essa será a iniciativa na área da saúde de maior impacto da entidade que já investiu mais de 500 milhões de dólares nos últimos anos.

O trabalho dos pesquisadores atualmente consiste em contaminar o Aedes aegypti com uma bactéria e, como consequência, seus descendentes perderiam a capacidade de transmitir doenças. Essa bactéria está presente em 60% dos mosquitos e insetos, mas não no Aedes. Se os testes derem resultados positivos, segundo o próprio Gates, a proteção para populações de locais com a presença endêmica do mosquito poderia aumentar em 40%.