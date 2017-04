Cesta Básica registra nova alta de preços

O Uni-FACEF – Centro Universitário Municipal de Franca realiza, mensalmente, por meio do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), a Pesquisa de Cesta Básica em Franca com um levantamento de dados em 15 estabelecimentos.

O conjunto de produtos que compõe a Cesta Básica pesquisada está em conformidade com o portfólio de produtos levantados pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), mensalmente, permitindo comparações.

No mês de abril de 2017, a pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11.

Cesta Básica na cidade de Franca sofreu um acréscimo de 8,07 pontos percentuais em seu valor médio, entre os meses de março e

abril/2017, sendo que o conjunto de itens, no levantamento anterior, somava R$ 345,46, e na pesquisa atual passou a R$ 373,35, o terceiro maior dos últimos 12 meses. Cabe destacar ainda que se trata da terceira alta consecutiva, após cinco meses em queda.

Em uma análise individual, é possível verificar que os itens que exerceram maior impacto no preço médio, revelando assim, forte influência da batata e do tomate, comentados a seguir.

O valor da batata Inglesa foi acrescido em 41,43% entre os meses de março e abril, passando de R$ 2,00 para R$ 2,83 o preço médio por quilo do produto. A motivação para a alta se deve à redução da oferta do tubérculo, uma vez que os produtores optaram por diminuir a área cultivada após as frequentes baixas ocorridas no início do ano. Outro fator de destaque se refere às fortes chuvas ocorridas nas regiões produtoras no período da colheita, impedindo que a atividade fosse desempenhada normalmente.

O tomate vem enfrentando forte alta nos últimos meses, especialmente em função da baixa oferta do produto, que se encontra na entressafra. O preço médio por quilo encontrado na pesquisa de abril foi de R$ 6,60 em contraste aos R$ 3,84 apurados no levantamento de março, e em fevereiro a fruta era comercializada a R4 2,48. Em termos percentuais tem-se que o tomate está 72,04% mais caro que a pesquisa anterior e 130,88% acima do preço praticado em fevereiro. As maiores variações estão relacionadas a produtos hortifrútis, que no caso do tomate a oscilação atinge os 222,22 pontos percentuais.

A carne é o produto com maior peso no conjunto de produtos, com um impacto de 30,47%. Salienta-se, contudo, que esta participação vem se reduzindo ao longo dos últimos meses, de 34,34% em janeiro para 33,05% em fevereiro e 32,65% em março. Na segunda posição aparece o “Pão Francês” responsável por 15,99% do valor da cesta. Em terceiro lugar, vem o Tomate, com participação de 15,91%, produto que ocupava a quarta posição no mês de março, com uma participação de 10,00%.