Câmara discute terreno da “Cidade Judiciária”

Entre os assuntos da próxima sessão da Câmara Municipal de Franca, marcada para terça-feira, está um requerimento de autoria do vereador Pastor Otávio Pinheiro (PTB) cobrando o prefeito para que informe quais medidas serão tomadas em relação à área reservada para a construção do novo fórum.

Para ele, a área poderia ter uma destinação melhor, sendo revertida em benefício da cidade e da população de Franca. Há alguns anos a Prefeitura doou o terreno, no Residencial Espraiado, na zona sul, para que o Estado construísse a então prometida cidade judiciária de Franca. Ocorre que o tempo passou e nada foi feito no local, que se encontra ocioso.

O vereador conta que esteve várias vezes em São Paulo tratando do assunto, na Secretaria de Justiça e também no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP). Mas ambos os órgãos procuraram se eximir da responsabilidade de construir pelo menos um novo fórum. “O ideal seria construir, porque todos os meses são gastos R$ 100 mil de aluguel no prédio onde está o Fórum, na Avenida Presidente Vargas”, explicou.

Diante da inércia do Estado e do TJ-SP, Otávio Pinheiro apresentou indicação ao prefeito Gilson de Souza para que ele retome a área, que está totalmente ociosa, e estude um projeto para aquele espaço. “Acredito que a melhor solução seja a construção de casas populares, já que moradia é uma grande necessidade da população. Até mesmo a construção de um hospital seria bem-vinda”, contestou Pastor Otávio.