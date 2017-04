Câmara decide desfecho do caso da privatização

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Câmara Municipal de Franca discute o desfecho do caso envolvendo a ideia de venda das faculdades municipais. A polêmica, que começou a repercutir com a declaração de um vereador sobre a privatização, acabou ganhando desdobramentos com direito a protesto e o surgimento de novas informações, inclusive, sobre reunião onde o tema teria sido abordado.

Reportagens do Diário apontaram destalhes do assunto, cuja definição deve ser anunciada na sessão da próxima terça-feira. Nos últimos dias vereadores têm se reunido para resolver o que será feito a respeito.

O presidente da Câmara, Marco Garcia (PPS), que apresentou moção a favor das autarquias e também tem se colocado contra a privatização, disse que internamente a apuração do assunto cabe ao Conselho de Ética, que tem o vereador Kaká (PSDB) como presidente.

No que se refere ao Executivo, que foi citado nas conversas, ele explicou que apresentará requerimento solicitando um posicionamento do prefeito Gilson de Souza (DEM). “Vou cobrar uma posição esse respeito”, reafirmou à reportagem na tarde da última quinta-feira.

Nos corredores do Legislativo a pressão interna é grande contra a apuração, por envolver um vereador, e vinda de fora também, por citar a prefeitura.

“Eu sou a favor de uma resposta à sociedade, não vejo motivo para esconder nada”, falou o vereador Pastor Otávio Pinheiro (PTB), um dos que tem feito frente contra a privatização das faculdades.

O petebista tem o apoio dos estudantes das autarquias. Através dos diretórios acadêmicos, estudantes prometem pressionar e cobrar a apuração por parte da Câmara.