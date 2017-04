Caixa já pagou R$ 15 milhões em FGTS de contas inativas

A Caixa Econômica Federal já pagou cerca de R$15 bilhões em saques do FGTS Inativo. O valor foi pago a mais de 9 milhões e meio de trabalhadores, todos nascidos entre janeiro e maio. Até agora foram liberadas duas parcelas, uma em março, outra em abril, das cinco programadas.

Os próximos pagamentos seguem a partir do próximo mês para os aniversariantes de junho, julho e agosto que poderão realizar o saque a partir do dia 12 de maio. Os nascidos em setembro, outubro e novembro recebem o inativo no dia 16 de junho. E no dia 14 de julho começa a ser pago aos nascidos em dezembro.

Para todos os casos, o saque fica disponível até o dia 31 de julho. Têm direito ao saque de inativos, aproximadamente 30 milhões de trabalhadores que tiveram carteira assinada, mas foram demitidos até 31 de dezembro de 2015. Ao todo mais de R$ 43 bilhões devem ser pagos a eles.

Em Franca a gerência da Caixa Econômica Federal não informou o valor pago aos trabalhadores nas quatro agências do banco na cidade.