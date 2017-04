Bruno e Marrone serão ‘carro-chefe’ da Expoagro

Correndo contra o tempo, os organizadores da Expoagro 2017 buscam preparar a estrutura física para a realização da Feira e também divulgar os nomes dos artistas que farão shows no evento que acontecerá entre os dias 18 a 28 de maio, no Parque de Exposição Fernando Costa.

Extraoficialmente já foram lançados alguns nomes. A dupla Bruno & Marrone, que tem muitos anos de estrada, será o ‘carro-chefe’ da Feira. O público ainda poderá conferir os shows de Maiara & Maraisa; João Neto & Frederico, Naiara Azevedo, Jorge & Mateus, e Kleo Dibah & Rafael.

Dentro da grade de programação do evento ainda estão reservadas duas datas, sendo que uma delas deverá ser preenchida com um show gospel.

Os organizadores deverão divulgar nas próximas horas as datas em que cada artista irá se apresentar.

A dupla Bruno & Marrone se consagrou como sucesso nacional no ano 2000 com o hit “Dormi Na Praça” e não saiu mais das paradas. Atualmente, são mais de 200 shows por ano. A nova música da dupla que está na boca do povo é: “Enquanto eu brinco cê chora”.

A novidade em Franca é a dupla Kleo Dibah & Rafael. Eles são reconhecidos no meio artístico como grandes compositores, sendo sua discografia quase 100% autoral. O que pouca gente sabe é que muitos sucessos interpretados por grandes artistas são composições da dupla. Entre eles: “Cê que sabe” – Cristiano Araújo, “Sorte é ter você” – João Bosco & Vinícius, “Love Song” – Michel Teló e outras gravadas por Marcos & Belutti, Lucas Lucco, Barra da Saia, Jorge & Mateus e tantos outros. Eles explodiram em 2010 com a música ‘Chora, Me Liga’. O mais novo trabalho foi lançamento do CD e DVD ‘É Dus Mais Bão’.

Pelo menos um show precisa ser gratuito ao público durante a Feira e o valor do ingresso terá de ser R$ 20,00. A parte técnica da Expoagro será realizada uma semana antes no período de 11 a 18 de maio.