Bom Prato oferece almoço especial

Amanhã, em comemoração à Páscoa, os restaurantes Bom Prato terão cardápio especial. O menu conta com a salada de alface e cenoura, prato principal será moqueca de peixe, a guarnição é batata na salsa e a sobremesa será moranguete. Como bebida será servida suco de uva.

As primeiras refeições a serem servidas terão inicio às 10h30 com preferência para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência. E às 11h será servido para o público geral. Os adultos irão pagar o valor de R$ 1,00, enquanto que as crianças até 6 anos têm a refeição gratuita.

O programa também oferece Café da Manhã e no cardápio conta com café ou achocolatado, pão com manteiga e uma fruta da época no período da manhã, por apenas R$ 0,50.

As refeições são preparadas e servidas por técnicos especializados e cumprem medidas higiênicas para manuseio dos alimentos. Além de poder optar por bandejas de tamanhos diferentes, o restaurante não usa o sistema self-service.

Assim, o público não tem contato direto com a refeição. O restaurante trabalha com cotas para evitar o desperdício ou sobras de alimentos, servindo apenas a demanda local.

Em um ano, o restaurante já serviu mais de 395 mil refeições, entre essas, café da manhã e almoços. A unidade já comemorou diversas datas especiais com diferentes tipos de pratos que compõem o menu. O objetivo do programa é promover refeições saudáveis a população.

Apesar da refeição especial que será servida em 22 unidades do Estado, incluindo Franca, na sexta-feira da Paixão de Cristo o restaurante não irá abrir. O funcionamento regular volta na segunda-feira.