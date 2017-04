A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) o ranking mensal de seleções e confirmou o Brasil como novo líder. O país não ficava no topo da lista há sete anos e chega à posição depois de nove vitórias seguidas.

A seleção comandada por Tite ganhou 127 pontos depois de vencer Uruguai e Paraguai e chegou aos 1.661 pontos, assim ultrapassando a Argentina (1.603). Atual campeã mundial, a Alemanha é a terceira com 1.464.

A última vez em que o Brasil liderou o ranking da Fifa foi em maio de 2010, logo antes da Copa do Mundo da África do Sul, quando o time era comandado por Dunga.

Desde que Tite estreou pela seleção brasileira, em setembro, foram nove vitórias em nove jogos -oito pelas Eliminatórias e um amistoso contra a Colômbia. O País se classificou à Copa do Mundo com antecedência ao vencer o Paraguai.

Neymar

Técnico da seleção campeã olímpica na Rio-2016, Rogério Micale disse que trabalhar com Neymar deixa os treinadores mal-acostumados. Em entrevista, o treinador relembrou o período de convivência e lembrou das cobranças pesadas que o jogador do Barcelona recebeu durante a campanha. “Ele deixa a gente mal-acostumado, porque depois de trabalhar com um jogador desse a gente quer que todo mundo faça o que ele faz. Mas eu quero dizer que ele é humano, e, muitas vezes, esse nível de jogador gera esse debate todo, a gente começa a tratá-lo como ET, como alguém que muitas vezes não pode errar, ter um deslize, tem que ser perfeito o tempo todo”, disse.

TOP 10

1 – Brasil – 1.661 pontos

2 – Argentina – 1.603

3 – Alemanha – 1.464

4 – Chile – 1.403

5 – Colômbia – 1.348

6 – França – 1.294

7 – Bélgica – 1.281

8 – Portugal – 1.259

9 – Suíça – 1.212

10 – Espanha – 1.204