Basquete viaja completo para primeiro duelo

O Franca Basquete viaja nesta sexta-feira (21) para enfrentar o Paulistano, neste sábado (22), pelo primeiro duelo das quartas de final do NBB.

Como a equipe comandada por Helinho passou um período de pelo menos dias apenas treinando, em virtude da classificação antecipada, aproveitou também para recuperar alguns jogadores que estavam sentindo lesões, caso do armador Henrique Coelho e do ala Dedé. O armador não jogou a última partida da equipe na fase regular contra o Mogi devido uma contusão na perna. Dedé, com dores no joelho, jogou somente alguns minutos.

Por sua vez, o Paulistano precisou de cinco partidas para eliminar o Basquete cearense nas oitavas de final. A pergunta que se faz é: O Franca perdeu ritmo de jogo ou o time de São Paulo entra nesse playoff desgastado por ter jogador a fase anterior?

A resposta será dada após o jogo deste sábado em São Paulo, mas Helinho comemora poder contar com todos os jogadores, mas pede atenção contra o paulistano. “O Paulistano tem jogadores de qualidade e temos que entrar na série de cinco jogos focado para conseguirmos as vitórias necessárias para obtermos a classificação”, disse o técnico francano.

Com a vantagem de jogar três partidas perante sua torcida, Helinho acredita que sua equipe possa avançar ainda mais na competição. O segundo jogo do playoff será na terça-feira (25), no Pedrocão. O terceiro também será em Franca na próxima quinta-feira (28). Se necessário, o quarto duelo será em São Paulo e o quinto em Franca. “Se precisarmos do quinto jogo vamos contar com nossa torcida que sempre nos apoia nas decisões. Isso é determinante jogando no Pedrocão. Vamos pensar jogo a jogo”, disse Helinho.

O PLAYOFF

Franca x Paulistano

Jogo 1 – 22/04, às 14h, ginásio Antonio Prado Jr

Jogo 2 – 25/04, às 19h30, ginásio Pedrocão

Jogo 3 – 28/04, às 19h30, ginásio Pedrocão

Jogo 4* – data a definir, ginásio Antonio Prado Jr

Jogo 5* – data a definir, ginásio Pedrocão

*Se necessário