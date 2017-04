Banco do Povo em Franca comemora 1º lugar

O Banco do Povo Paulista, Unidade de Franca, comemora 17 anos de atividades na cidade e de quebra sustenta o primeiro lugar no Estado: foram 6.500 contratos assinados, R$ 26 milhões em créditos liberados.

Uma solenidade para divulgação dos números ocorreu na Câmara Municipal juntamente com o 5º Debate Regional do Banco do Povo Paulista e comemoração aos 20 anos do programa, mantido pelo Governo do Estado através da SERT (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo).

O Diretor-Executivo do Banco do Povo Paulista Marcos Wolff, esteve presente no evento e entregou à Flávia Lancha, secretária de desenvolvimento da cidade, um cheque simbólico de R$ 26 milhões, representando o valor já financiamento pela unidade em seus 17 anos de atividade no município. Na oportunidade, também foi realizada a assinatura de um contrato, real, com um empreendedor de Franca do ramo de panificação, completando os 6.500 contratos assinados. “Esses números mostram a importância de Franca para a região. O desempenho regional sempre mostrou ótimos resultados, completando que a unidade do município é modelo para todo o Estado”, disse Wolff, que também teve a oportunidade de conhecer as instalações da unidade francana do Banco e do PAT (Programa de Atendimento ao Trabalhador).

Durante a cerimônia também foram entregues certificados de capacitação aos novos agentes de crédito do banco, que assumirão funções em Franca e outras cidades da região. Após a finalização da solenidade, dirigentes debateram sobre os novos desafios da instituição e as melhorias que estão sendo implementadas no programa.

O Diretor da Regional de Franca Augusto César Peixoto Cardoso, também destacou a participação da cidade no programa. Flávia Lancha também discursou na mesma linha de Peixoto. “São orgulho para nossa cidade os números que nos colocam em primeiro lugar no Estado, pois isso confirma que estamos atingindo o objetivo do programa que é fomentar a atividade empresarial através de benefícios que os empreendedores, muitas vezes, não têm em instituições bancárias tradicionais. Com os empréstimos e orientações dos agentes do banco, estamos alavancando os negócios e gerando renda no município”, disse a secretária.