Adémis já presidiu sessão da Câmara 3 vezes

Deputado federal completa 100 dias de mandato com apresentação de projetos e inovação no trabalho





Ao completar 100 dias de seu primeiro mandato como Deputado Federal, Adérmis Marini (PSDB/SP), apresenta um balanço de seu trabalho frente ao Congresso Nacional.

Segundo o deputado francano, mesmo com as dificuldades diárias de ter assumido a cadeira há pouco tempo, trabalhando diante de 513 parlamentares e a maioria, já experientes, atuando há muitos mandatos, a avaliação é muito boa.

Adérmis Marini destacou que tem atuado de forma intensa em Brasília e os resultados já começaram a aparecer. Marini é membro de cinco grandes Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados, sendo a de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a de Legislação Participativa, a de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Rural e a de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, com participação de 100% nas reuniões e votações no Plenário.

Durante esse período, o Deputado apresentou seis projetos de lei e dois requerimentos, presidiu a sessão da Câmara Federal por três vezes e atuou como Vice-Líder do Partido. Na Região, participou de Encontros com Prefeitos, Vereadores e outras lideranças de 30 cidades. Apresentou e realizou a 1ª Edição do Projeto “Fale com o Deputado Adérmis”, recentemente.

Nas oportunidades que teve em utilizar a tribuna da Câmara, defendeu a realização de uma Reforma Política urgente no país, declarou apoio a Operação Lava-Jato, foi contrário à criação de mais de 300 cargos de confiança na Câmara. Defendeu o fim do Foro Privilegiado, se posicionou contrário à proposta do fim da imunidade tributária para as Entidades Filantrópicas, do relator da Reforma da Previdência, além de se manifestar contrário a Lista Fechada e de incentivar e defender o Projeto de Detecção Precoce do Autismo e a Conscientização da Síndrome de Down, reforçando os seus valores e princípios. “Estou trabalhando firme e estou muito satisfeito com os resultados que tenho obtido até o momento. O meu objetivo é sempre fazer um mandato transparente, ético e participativo, de modo que as pessoas me tenham como o seu representante em Brasília”, destacou.

Adérmis Marini informou que dentre os seis projetos de lei apresentados por ele, está o que aumenta a destinação do percentual da arrecadação dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias administradas pela Caixa Econômica Federal, e dos recursos de premiação das loterias não procurados pelos contemplados para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Pensando na geração de emprego e renda para a nossa Região, o Deputado também apresentou a proposta que cria o “Roteiro Turístico dos Cafés da Alta Mogiana”, que poderá envolver mais de 20 municípios de São Paulo e Minas Gerais.