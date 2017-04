Acidentes do Trabalho é tema de evento

O Ministério do Trabalho reúne diversas entidades sindicais e profissionais da área da saúde e segurança no trabalho

Amanhã, às 10h, acontece um evento organizado pelo Ministério do Trabalho (MT), que tem como intuito marcar a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. O evento conta com a participação de várias entidades sindicais e profissionais da área de saúde e segurança no trabalho.

No evento também haverá uma apresentação de uma analise da evolução das estatísticas de acidentes de trabalho em Franca e região. Além, propostas para reduzir o número de acidentes do trabalho.

De acordo com a Chefe do Setor de Inspeção do Trabalho no MT, Ana Paula Salvador, o evento acontece devido ao alto número de acidentes que o município registra desde o ano de 2012.

“Nós estamos trazendo essa campanha com intuito de reduzir e prevenir esses acidentes que acontecem no ambiente de trabalho daqui de Franca, ainda mais que a maior parte acontece no setor calçadista e construção civil”, explica Ana Paula.

Os números em Franca são altos e passam mais de 3 mil casos de acidentes. De acordo com a auditora fiscal, no ano passado os acidentes se contabilizaram em 3.987, incluindo acidentes de trajeto e típicos. Deste total 997 foram no setor calçadista, 506 na construção civil e 395 na área alimentícia que envolve panificação e açougue.

Ana Paula também ressalta o número de acidentes que acontecem no trajeto do trabalhador para o local de serviço. O número de acidentes em trajeto é no total de 1.471.

O evento faz parte da Campanha “Abril Verde”, que tem como finalidade conscientizarem empregados e empregadores sobre a importância da segurança e saúde no trabalho como um fator fundamental na prevenção de acidentes.

O público alvo deste evento são os profissionais da área de segurança do trabalho onde prestam serviços para que empresas evitem e previnam acidentes. Já o número de destes profissionais varia de acordo com o porte da empresa, número de funcionários e atividades que são executadas.

Brasil

Já em nível federal, o Brasil vem registrando, ano a ano, mais de 700 mil casos de acidentes e adoecimentos decorrentes da atividade laboral. Mesmo com a existência de 36 normas regulamentadores que dispõem sobre segurança e saúde do trabalho no País, por ano 2,8 mil trabalhadores ainda morrem no trabalho e quase 6 mil sofrem sequelas permanentes por causa de acidentes.

Em relação aos óbitos resultantes, são oito por dia, uma morte a cada três horas. Para a incapacitação permanente, são 44 episódios por dia, ou um trabalhador que perde totalmente sua força de trabalho a cada 30 minutos, com consequências graves para si próprio e sua família, para a produtividade do País e para a Previdência Social.